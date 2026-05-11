記者会見するDAZNの日本法人の笹本裕CEO＝11日、東京都内サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会開幕まで1カ月となった11日、国内で全104試合を生配信する動画配信サービスのDAZN（ダゾーン）は新たに決勝と準決勝、3位決定戦を無料配信すると発表した。既に日本戦の無料配信は決まっていた。DAZNの日本法人の笹本裕最高経営責任者（CEO）は東京都内で記者会見し、イオンと提携して全国各地でパブリックビューイング