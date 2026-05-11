バンド「SKYE（スカイ）」の公式SNSが11日に更新され、バンド「はっぴいえんど」でも活躍したギター・ボーカル鈴木茂（74）の脱退を発表した。公式Xに文書が掲載され、「鈴木茂より、SKYEを正式に脱退し自分の活動に専念したいと申し出がありました。その意思は尊重されるべきものです。SKYEはこれから3人で活動を続けていきます」と報告。「茂、今までありがとう」とし、「そして3人体制の新生SKYEを、今後ともよろしくお願