日本陸上競技連盟は11日、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会 愛知・名古屋（9月19日〜10月4日）に出場する競歩の日本代表内定選手7人を発表した。競歩は23日と27日に開催される。男子マラソン競歩には昨夏の東京世界陸上男子35kmで銅メダルを獲得した勝木隼人（35、自衛隊体育学校）と今年3月の日本選手権マラソン競歩で優勝した諏方元郁（26、愛知製鋼）。男子ハーフマラソン競歩には2月の日本選手権の同種目で1時間20分34秒