小室哲哉（67）が11日、都内で、「角川映画祭」で上映された映画「天と地と」舞台あいさつに野村宏伸（60）と出席した。「角川映画祭」は角川映画50周年プロジェクトの一環として40作品を一挙上映中。「セーラー服と機関銃」「時をかける少女」のほか、「失楽園」「Wの悲劇」などの4K版を初披露。また映画監督の市川崑さんの生誕111周年を記念し、監督作8本がラインアップされた。また、この日は角川映画の代表作の「天と地と」（