【第174話】 5月11日公開 第174話「積読」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月11日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第174話「積読」をヤンマガWebにて無料公開した。 今回は、本を買っても読めないという宮本が大槻に相談し、どうすれば読書習慣が身につくのかを一緒に考えることに。人から薦められた本ばかりを買っているという宮本