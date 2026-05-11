【第8話】 5月11日 無料公開 第8話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月11日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」の第8話「今を過ごす人たち」をヤンマガWebに無料公開した。 お互いに子どももできて普通の生活に戻っていたはずの史也と二葉。子どもをみながらにこやかにお茶を頼んでいる間も、史也の心は落ち着かず。 ヤンマガWebでは、最新話となる第11話「心動く人達」も公開されている