「とんかつ朱寿」は、2026年2月に名古屋市名東区にオープンしたとんかつ店です。店の特徴は、毎月変わる銘柄米と銘柄豚。その月だけの組み合わせで楽しめる、“極みのとんかつ御膳”を味わうことができます。豚肉は、月によって千葉県産の「林SPF豚」や「知多三元豚」など、希少な銘柄豚が登場。薄めの衣をまとわせ、低温でじっくり火を通したあと、高温でサクッと香ばしく揚げています。口に入れると、上質な豚肉の甘みとジ