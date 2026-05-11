江南市や各務原市で地域に親しまれているカフェ「1Place cafe」の系列店「1Place cafe ～Fluffies～ 名東店」が、2026年2月、名古屋市内に初出店しました。“温かくくつろげる場所を届けたい”という思いを大切にしながら、新ブランドとして新たな魅力を加えた3号店となっています。既存店でも人気の自家製ケーキをはじめ、旬の食材を使った月替わりランチ、生麺を使ったパスタやピザ、雑穀米を使ったオムライ