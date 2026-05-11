5月11日、B1東地区の茨城ロボッツは、ロバート・フランクス、駒沢颯、ヤンジェミン、エリック・ジェイコブセン、ティム・シュナイダー、村越圭佑の計6選手をBリーグ自由交渉選手リストに公示した。 アメリカ出身で現在29歳のフランクスは、NBAのオーランド・マジックやオーストラリアのNBLを経て2023年に来日。名古屋ダイヤモンドドルフィンズでのプレーを経て2024-25シーズン