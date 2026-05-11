Ayumu Imazuが2ndアルバム『CLASSIC』を5月13日にリリースする。これを記念したイベント『Ayumu Imazu ‘CLASSIC’ Exclusive Listening Party』が、5月2日都内で行われた。抽選で選ばれたファンが会場を訪れ、初の音源披露の場に立ち会った。 （関連：【写真あり】Ayumu Imazu、アルバム完成！ファンにいち早く聴かせた全10曲「5年後、10年後に聴いてもかっこいいなと思える作品を」） Ayumu Imazuがステージ