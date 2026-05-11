瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。11日夜も晴れるでしょう。 12日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、午後は雨の降るところがある見込みです。念のため、雷にも注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で13度、津山で12度でしょう。11日朝と同じくらいか高い気温になります。日中の最高気温は岡山、津山、高松で25度の予想です。11日と同じくらいかやや低い気温になります。一日の気温差が各地で10