Lacidollが発売している「折りたたみ式の衣類乾燥機」が興味深いのでご紹介。本製品は使用時にはクローゼット型に展開、収納時には高さ18.5cmまでスリムに折りたためる一体式設計の衣類乾燥機だ。工具不要で組み立てが可能で、家具の隙間やベッド下にも収納できる。梅雨や花粉、黄砂の時期、夜間の洗濯など外干しが難しいシーンでの室内干し拠点としての活用を想定している。 乾燥機能としては、360°循環する温