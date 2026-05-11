FIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信するDAZNは11日、都内で『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』を開催。DAZNアンバサダーを務める成田凌さんと桐谷美玲さん、DAZNドリームリーダーを務める内田篤人さん、DAZNサッカー公式アンセムを務めるORANGE RANGE、DAZN Japanの笹本裕CEOが出席した。サッカー経験者でもある成田さんは、「ワクワクが止まりせん。こんな形でワールドカップに関われるな