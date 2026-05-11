息をのむ死闘──。2026年５月10日に開催されたJ１百年構想リーグ、FC東京と東京ヴェルディのダービーマッチを取材して素直にそう思った。キックオフ直後から格闘技を彷彿とさせるようなボールの奪い合い、両チームともアグレッシブにゴールを狙う姿勢など、あらゆる局面で互いのプライドがぶつかり合っていた。これぞダービーマッチと、そんな印象を抱かせる試合だった。劇的な展開だった点も、“死闘”を際立たせた要素だ