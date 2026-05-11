中学受験に向けて塾に通い始めると、親御さんがよく驚かれるのが「模試の数の多さ」です。今回は、「模試」に関して多くの親子がハマりがちな落とし穴を紹介するとともに、解決のヒントを解説したいと思います。（国語専門塾の中学受験PREX代表、教育コンサルタント・学習アドバイザー渋田隆之）模試でよくある落とし穴（1）模試が多すぎて、復習の時間が取れていない小学6年生になると、4月以降は、8月と12月を除いて、大手塾