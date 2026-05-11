かつてマンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティなどでプレーした元デンマーク代表GKピーター・シュマイケル氏が、ウェストハムとアーセナルの一戦でウェストハムの同点ゴールが取り消されたことに激怒した。10日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。プレミアリーグ第36節が10日に行われ、ウェストハムとアーセナルが対戦。83分にレアンドロ・トロサールが決めたゴールが決勝点となり、1−0でアーセナル