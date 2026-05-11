中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、現地５月９日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の最終節でポーとホームで対戦。中村がなんと４ゴールを挙げる大爆発をして、５−３で逆転勝ちを収めた。だが、６位に終わったため、プレーオフ圏の５位以内に入れず、１年でのリーグ・アン（１部）復帰を逃した。２部では別格で、29試合14ゴールを挙げた日本代表MFを擁しているにもかかわらずだ。こうした状況