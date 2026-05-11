【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、ディズニープラスにて独占配信中。本作より、Team A（宮近海斗＝Chaka、中村海人＝Umi、吉澤閑也＝Shizu）がアメリカの大自然とカルチャーを堪能する姿を捉えた特別映像＜Team A編＞が解禁された。 ■キャン