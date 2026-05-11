11日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は247枚だった。うちコールの出来高が141枚と、プットの106枚を上回った。コールの出来高トップは7万円の45枚（10円安1260円）。プットの出来高トップは6万1500円の30枚（3095円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格