ＰＡＬＴＡＣ [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比5.9％減の298億円に減り、従来予想の322億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。 同時に、TOBに伴い、今期の配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比16.1％減の52.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の2.0％→1.6％に悪化した。 株探ニュース