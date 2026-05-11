ナカボーテック [東証Ｓ] が5月11日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比7.9％減の13.8億円になり、27年3月期も前期比2.7％減の13.4億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を260円→335円(前の期は300円)に増額し、今期は前期比75円減の260円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比7.1％増の9.4億円に伸び、売上営業利益