ベリテ [東証Ｓ] が5月11日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の8.7億円→6.5億円(前の期は9.1億円)に25.0％下方修正し、減益率が4.6％減→28.4％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の6.8億円→4.6億円(前年同期は6.8億円)に32.1％減額し、減益率が横ばい→32.1％減に拡大する計算に