ミネベアミツミ [東証Ｐ] が5月11日大引け後(17:00)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の710億円→990億円(前の期は594億円)に39.5％上方修正し、増益率が19.4％増→66.6％増に拡大し、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の424億円→704億円(前年同期は343億円)