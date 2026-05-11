2026年5月10日、香港メディア・香港01は、中国国営メディアが国際サッカー連盟（FIFA）の提示する法外なワールドカップ放映権料を「中国をATM扱いしている」と厳しく批判したと報じた。記事は、26年ワールドカップの放映権料としてFIFAが中国中央テレビ（CCTV）に当初2億5000万〜3億ドル（約390億〜470億円）を提示し、その後1億2000万〜1億5000万ドル（約190億〜240億円）に引き下げたものの、依然としてCCTVの予算を大幅に超過し