元プロ野球選手の岩隈久志氏が１０日、インスタグラムを更新。長女が撮影したという夫婦２ショットを投稿した。母の日の１０日、「最高の母である妻いつも本当にありがとう」と感謝。英文でも思いを記し、「この写真は２月に長女がセドナで撮ってくれました」とつづった。ふたりは０２年１２月に結婚。２３年７月に第４子が誕生し、「長女とは２０歳差」であることが反響を集めた。フォロワーからは「言われてみたーい」