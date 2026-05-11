素の表情と、その後の反応にファンが沸いた。元AKB48の岡部麟が5月8日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演。気付かぬうちにアップで映し出され、「おー、私だ！」と驚く場面があった。【映像】自分の横顔に驚く岡部麟番組中盤、進行役が「では、べりんちゃん。かわいいCM振り、お願いします」とリクエストした。ここで岡部は「いやー、今のレースをハズしたの、悔しかったね」とひと言。「ま