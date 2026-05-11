ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕が９日、日本テレビ系「アナザースカイ」で１５年前に２人の弟と初めて３人で旅行したセブ島を訪問。弟たちへの思いを語った。今回の旅行は、８歳年下の三男が同行。横山は３歳で両親が離婚し、５歳の時に母が再婚。その後、６歳下と８歳下の異父弟ができた。三男は税理士になったといい、「めちゃめちゃ嬉しかった。めちゃめちゃ勉強してたし、めちゃめちゃ落ちてたし、そのたびに学費を請求し