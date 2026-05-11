ジュニアの北川拓実が11日、都内で行われたミュージカル「魔女の宅急便」製作発表記者会見に登壇。初めての海外に心を躍らせた。【全身ショット】再現度高い！キキに扮した山戸穂乃葉＆北川拓実今年夏、日本人制作、日本人キャストにより台湾で１ヶ月に及ぶ公演が決定。少年・トンボを演じる北川は「長く愛されている作品に関われること、トンボを演じられること、台湾のみなさんに届けられること、大変光栄です。僕自身、海外