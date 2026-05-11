演歌歌手の細川たかし（75）が11日、千葉県のPGM総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ芸能人ゴルフチャンピオン決定戦創業50周年記念大会」に参加した。この日は白地に大きくドクロマークが入ったウエアでラウンドした。ホールアウト後に取材に応じ、若い弟子たちにゴルフのススメを説いた。現在は大相撲小結・高安の妻でもある杜このみ（36）、演歌、津軽三味線、尺八の「三刀流」彩青（りゅうせい・23）、田中あいみ（25）