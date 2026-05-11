アメリカで大人気の総合格闘技「UFC」。トランプ大統領が手厚く支援していることでも知られるこの世界最高峰の競技で、日本人選手が初の王座を目指し決戦に臨みました。多くのファンたちが詰めかけたイベント。世界で7億人のファンがいるという総合格闘技団体「UFC」の試合です。過去の試合会場にはこの人の姿も…、トランプ大統領です。たびたび観戦に訪れており、「このスポーツは信じられない凄さだ」と語る熱の入れようです。U