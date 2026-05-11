【エルサレム＝福島利之】米紙ウォール・ストリートジャーナルは９日、米政府当局者ら関係者の話として、イスラエルが２月末に米国と始めたイランへの軍事作戦を前に、隣国イラク西部の砂漠地帯に軍事施設を秘密裏に設置していたと報じた。報道によると、施設は作戦開始直前に建設され、イスラエル軍の特殊部隊や、戦闘機が撃墜された際に備えて救助部隊が駐留し、空軍の補給基地としても機能していた。米国もこの施設を把握し