楽天は12日のオリックス戦（青森・弘前）で東北シリーズをスタートさせる。昨年は球団創設21年目で初めて同一年での東北6県開催を達成したが、本拠の宮城を除く5県は1勝4敗。森井誠之球団社長は「次の目標はこの5県で（同一年に）全部勝つ」と勝利を厳命していた。チームが4連敗中の中、先陣を切る荘司は本拠で最終調整し、「（連敗は）切り替えていくしかない。週の始めなので、今週こそはいい形で勝てるように頑張ります」。