5月9日放送の『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026』ドラフト会議で、視聴者が最も熱狂する瞬間が訪れた。オープンドラフト1巡目、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）の指名において、北海道・東北バルペックス、北関東ブリッツァーズ、中部トライキングス、ノース・トラッズ神戸、九州サザンフェニックスの5チームが重複。ABEMAトーナメント史上、最大級となる争奪戦に発展した。【映像】監督陣がズラリ