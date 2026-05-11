コメの価格の先行きは、安くなるとの見通しが続いています。コメの生産者や卸売業者などでつくる団体を対象にした価格についての調査は、指数が100に近づくほど値段が高くなる見通しが強いことを示します。4月の調査では、向こう3カ月の見通しについての指数が「28」となり、節目の「50」を7カ月連続で下回りました。コメの在庫が積み上がり、業者間の売り渡しも滞っているということで、値下がりするとの見方が依然優勢です。最新