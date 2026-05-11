SNSによる誹謗中傷が社会問題となるなか、オリンピックのメダリストがきょう、自民党の会合に出席し自身の経験をもとにルール作りの必要性を訴えました。自民党の会合に招かれたのは、2024年のパリオリンピックで金メダルを獲得したレスリングの文田健一郎選手と樋口黎選手。2人はインターネット上での誹謗中傷をめぐり、自身の経験を踏まえた問題点や課題について話しました。パリ五輪 レスリング金メダル文田健一郎