岐阜市の伝統「長良川鵜飼」が5月11日に開幕しました。今年は1隻40万円の高級観覧船「鵜一」が登場するほか、SNSでの発信にも意気込む22歳の女性が新たに船頭に加わりました。 ■食事除いて1隻40万円…高級観覧船「鵜一」 10日、一足早くお披露目されたのが、貸切の新たな高級観覧船「鵜一(ういち)」。コンセプトは「日本一贅沢な川遊び」です。 内装に施される日本らしい“和の伝統”。定員は12人に限定