【モデルプレス＝2026/05/11】乃木坂46の4期生・金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第3弾が解禁された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開◆金川紗耶、先行カット第3弾公開先行カット第3弾として大人なムード漂う、部屋着カットを公開。チョコレートを嗜む横顔が、息を飲むほど美しい1枚。クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街を舞台に、“