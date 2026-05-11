【モデルプレス＝2026/05/11】タレントのゆきぽよが5月10日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを公開した。【写真】29歳ギャル「幼い頃から可愛い」“そっくり”母顔出しの幼少期ショット◆ゆきぽよ、母との幼少期ショット披露ゆきぽよは「Happy mother’s day」とつづり、母との幼少期の写真を投稿。ちょんまげヘアにあどけない表情のゆきぽよと、優しい微笑みを浮かべる母が並んだ仲睦まじい姿が収められている。また、赤