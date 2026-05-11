今回は、A子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。体調が悪くても、絶対に休まない同僚のB美。「無理をしてでも出勤する私、えらいでしょ♡」という彼女の姿勢に違和感を覚えつつも、周囲は強く言えずにいました。ある日、B美が発熱や咳のある状態で出社したことをきっかけに、職場内で体調不良者が続出。にもかかわらず、どこか他人事のような態度をとるB美に、ついに不満が限界に達してしまい――。