猫を見送る葬儀社選び4つのポイント 1.明確な料金体系と見積書があるか 猫の火葬にかかる全ての費用が事前にわかるかどうかを確認しましょう。基本料金のほかに、骨箱の代金や出張料が必要になる場合があります。 後から追加で請求されることがないよう、電話や対面で総額をはっきりと提示してくれる業者は安心感があります。少しでも不明な点があれば、遠慮なく内訳を尋ねておくことが大切です。 2.不安や質