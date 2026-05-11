SNSで話題の【THREEPPY（スリーピー）】新作コスメはもうチェックしましたか？ GirlsAwardとコラボした今回のラインナップは、“飾る宝石、纏う魔法”をテーマにした華やかなアイテムぞろい。今回は、1つでマルチに使える「リップ & チーク」を購入し、質感や発色をレポートします！ ジュエリーライクな見た目にも注目の、リップ & チーク 【THREEPPY】「TP リップ &