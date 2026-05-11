グラビアアイドルの天野ちよが11日、自身のインスタグラムを更新。見事な画力を披露した。 【写真】迫力ある男性像！しかし、目線はもう一方の「迫力」にも… 「バレンタインデーオフ会の時にジャンケン大会で勝利したイチローさんへの似顔絵プレゼント完成」とつづり、小ぶりのキャンバスに描いた男性のポートレートを公開。赤・黄・緑・黒が混ざるように重ねられ、肌も一色ではなく複数の色で構成