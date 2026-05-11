小中高校生のための公開リハーサル三豊市 香川県三豊市は、6月28日に三豊市文化会館マリンウェーブで開催する「夢をつなぐ音楽会」のリハーサルを、小・中学生と高校生に無料で公開します。この音楽会は市制施行20周年を記念して開かれるもので、日本最大規模のコンクールでグランプリに輝いた三豊市出身のピアニスト・稲沢朋華さんや、瀬戸フィルハーモニー交響楽団が演奏を披露します