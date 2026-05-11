記事ポイント1960年代初期のアーカイブスケッチを起源とする「フォーゲット・ミー・ノット」コレクションに新作が登場ツインモチーフのペンダント4種とイヤリング4種、計8アイテムが新たにラインナップピンクサファイア・ルビー・ブルーサファイア・ダイヤモンドの4色のジェムストーンが輝く 野に咲く忘れな草の可憐な姿をまばゆいジュエリーへと昇華させたハリー・ウィンストンの「フォーゲット・ミー・ノット」コレクション