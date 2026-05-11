ビーフパティ5枚とチェダーチーズ8枚を挟んだ大型バーガー「二代目BABY BODY BURGER(ベビーボディーバーガー)」がバーガーキングの期間限定メニューとして2026年5月1日に登場しました。総重量661g、総カロリーは1856kcalという横綱級バーガーに仕上がっているとのことなので、いったいどれほどの迫力でどんな味なのか確かめるべく実際に食べてみました。日本相撲協会のコラボが復活！ 直火焼きの100％ビーフ5枚にチェダーチーズ8枚