◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）河本結（リコー）が自身初のメジャー制覇を達成した。２位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの７０をマーク。通算１オーバーの逆転で、昨年１０月以来の通算５勝目を挙げた。１９９８年度生まれの「黄金世代」のメジャー優勝は５人目（畑岡奈紗、原英莉花、勝み