11日にキックオフカンファレンスが開催。DAZNアンバサダーに就任した成田凌氏、桐谷美玲氏、さらにFIFAワールドカップ2026 DAZNドリームリーダーの内田篤人氏がゲストとして参加した 6月12日から7月20日まで開催される「FIFAワールドカップ2026」の、日本における全104試合の配信権を獲得したDAZNは、11日にキックオフカンファレンスを開催。全104試合を日本語実況と解説付きでライブ配信