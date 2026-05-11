◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）今年３月に国枝栄厩舎の定年解散に伴い、新天地へ移ったシンハナーダ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父レイデオロ）。転厩初戦で昨年１２月の中日新聞杯（４着）以来、２度目の重賞に挑む。前走の白富士Ｓ（１月、東京）は、序盤から折り合いを欠く場面があり、見せ場をつくれず７着に敗れた。馬体重はデビュー以来最高の４７８キロで、結果的に冬場