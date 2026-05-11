2026年2月に迎えた「ポケモン」30周年を記念し、年間を通じて「ポケモン」とのさまざまなタイアップ企画を実施している「サントリービバレッジ＆フード」タイアップ企画第2弾として「C.C.レモン」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」「POPメロンソーダ」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」のオリジナルパッケージデザインボトル全18種が発売されます☆ 「サントリー×ポケモン30周年」タイ