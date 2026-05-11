シンガー・ソングライターの森山良子が１１日、大阪市内でコンサート「６０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴｏｕｒ森山良子コンサート２０２６〜ＬｉｆｅＩｓＢｅａｕｔｉｆｕｌ〜」関西公演に向けた取材会に出席した。デビュー６０周年を迎えてさらに精力的な活動を行う森山。自身のキャリアを振り返り「デビューしてからついこの間までは、本当に会社員の方が会社に行くくらいコンサートをさせていただいていました